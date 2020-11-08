Разработчики Apple с 8 декабря начнут сообщать пользователям, какие данные они собирают

Разработчики приложений Apple с 8 декабря будут обязаны предоставлять пользователям информацию о данных, которые они собирают. Об этом сообщается на сайте компании.

В App Store появятся специальные ярлыки, где будет отображаться информация о том, доступ к каким данным получит приложение, если пользователь установит его.

The Verge сравнивает ярылки с магазинной этикеткой, на которой указывается состав продуктов. Издание отмечает, что такие метки позволят пользователям получить представление о том, что из себя представляет приложение, прежде чем загрузить его на устройство.

Изображение: сайт Apple

Разработчиков также обяжет на регулярной основе обновлять информацию о типах собираемых данных.

При этом приложения могут не раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания местоположения пользователя и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам предоставил разрешение на их использование в интерфейсе приложения.

Появление «ярлыков» приведет к тому, что разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придется запрашивать у пользователей разрешение.

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