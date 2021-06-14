The New York Times узнала о требовании Минюста США к Apple передать данные советника Трампа

По данным источников The New York Times, в феврале 2018 года Министерство юстиции США вызвало представителей Apple в суд с требованием предоставить информацию о советнике бывшего президента Дональда Трампа в Белом доме Доне Макгане.

В то время Дональд Трамп был рассержен на Дона Макгана из-за утечки информации для расследования Роберта Мюллера, связанного с делом о вмешательстве России в выборы президента США, пишет The New York Times. Запрос мог исходить из самого расследования Мюллера, отмечает издание, поскольку Макган был главным юристом кампании Трампа в 2016 году.

Apple не сообщила подробности о характере дела. Адвокат Макгана отказался от комментариев.

Сообщение появилось через несколько дней после новости о том, что Министерство юстиции США в период президентского срока Трампа запросило у Apple информацию об аккаунтах как минимум двух политиков-демократов, Адама Шиффа и Эрика Суолвелла, что происходило примерно в одно время.

Инцидент усиливает опасения по поводу публикации информации о запросах от правительства США, отмечает издание. Технологические компании годами стремились к большей прозрачности, и подобные случаи могут объяснить, зачем это было нужно.

The New York Times заключает, что многолетние судебные разбирательства не могли способствовать попыткам компаний открыто заявить о требованиях правительства, связанных со слежкой.

Фото: kenkistler / Shutterstock