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Apple добавит новые текстовые эффекты для сообщений на iOS 18

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Apple собирается представить новые iMessage в iOS 18. Предполагается, что компания добавит текстовые эффекты, которые могут стилизовать сообщения даже при отправке пользователям Android.

Apple добавит новые текстовые эффекты для сообщений на iOS 18

Инсайдеры говорят, что в новой версии пользователям придется попрощаться со статическими текстовыми сообщениями. iMessage iOS 18 может позволить анимировать отдельные слова в предложении.

К примеру, вы отправляете слова «С днем рождения» или «Счастливый», а они взрываются в ливне конфетти, или «Поздравления», выделенное мерцающим фейерверком. Об этом пишет MacRumors.

Сейчас iMessage ограничивает причудливые эффекты пользователей iPhone, подтверждение Apple поддержки обмена сообщениями RCS в iOS 18 повышает вероятность того, что новые текстовые эффекты также могут быть отправлены и просмотрены на устройствах Android. RCS (Rich Communication Services) - это стандарт обмена сообщениями, который направлен на преодоление разрыва между функциями SMS и iMessage.

Предполагается и то, что iMessage в iOS 18 может использовать растущие возможности Apple в области искусственного интеллекта. Официальное раскрытие iOS 18 ожидается на WWDC (Всемирной конференции разработчиков Apple) 10 июня.

Ранее мы рассказывали, что Apple выпустит ИИ-помощника для расшифровки и конспектирования совещаний и лекций.

Фото на обложке: skowalewski / https://pixabay.com/

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