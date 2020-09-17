Количество подозрительных сайтов с брендом Apple выросло в 7 раз перед презентацией компании

Количество сомнительных ресурсов с указанием бренда Apple перед презентацией компании выросло в семь раз. Об этом пишет « Прайм» со ссылкой на ведущего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Сидорину.

15 сентября Apple провела ежегодную презентацию новинок. Компания впервые с 2012 года не представила новую линейку iPhone, зато показала Apple Watch и iPad. Еще американская корпорация объявила о запуске диной подписки Apple One, которая объединит Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы.

Эксперты «Лаборатории Касперского» каждый месяц находили около 100 подозрительных доменов по всему миру, в названии которых фигурировало слово Apple, отмечает Татьяна Сидорина. В сентябре количество подозрительных ресурсов резко выросло — до 700 сайтов к 9 сентября.

Некоторые из подозрительных сайтов с упоминанием Apple предлагали пользователям найти потерянный телефон, восстановить доступ к аккаунту, обратиться в службу поддержки.

По словам контент-аналитика «Лаборатории Касперского», вероятная цель таких ресурсов — кража учетных записей.

При этом такие сайты не работали полноценно, отмечает Сидорина: на них была только «заглушка». Злоумышленникам такие страницы нужны для резерва: при блокировке одного ресурса они активируют другой, пояснила эксперт.

Татьяна Сидорина дала несколько советов по защите от мошенников:

быть внимательными и скептически относиться к любым новостям или крайне щедрым предложениям и акциям;

проверять сообщения в надежных источниках;

не переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях;

проверять подлинность сайтов;

установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов.

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