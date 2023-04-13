Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Корпорация Apple отказалась использовать вольфрам, тантал и золото от российских предприятий «по требованию правительства США», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании об использовании ценных металлов.

В то же время в документе Apple признает, что до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.

Отчетность же другого крупнейшего производителя электроники — южнокорейской Samsung — показала, что компания использует тантал, вольфрам и золото от «Гидрометаллурга», «Молирена», Унечского завода тугоплавких металлов, Соликамского магниевого завода и других российских предприятий.

Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составили в денежном выражении около $3 млн, или около 3,5% рынка этого металла, подсчитал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Эксперт допускает, что Apple могла заместить поставки из России, например, за счет Китая или Индии, которые, в свою очередь, могут использовать российские концентраты для производства металла или докупать металл в РФ.

Гришунин оценил, что российские предприятия поставляли в США порядка 200 тонн вольфрама и менее 10 тонн золота в год.

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