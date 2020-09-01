Apple и Google встроят автоматическую систему отслеживания коронавируса в свои ОС

Apple и Google объявили, что будущие версии операционных систем iOS и Android будут включать в себя систему уведомлений о Covid-19. Функция подскажет, насколько близко и как долго два телефона находились рядом друг с другом. Об этом сообщает CNBC.

Система уведомления использует сигналы Bluetooth от смартфонов, которые включили указанную функцию. При этом программа не будет определять местоположение пользователей или идентифицировать их.

Так, если один из пользователей получит положительный результат на Covid-19, то система отправит push-уведомление на другие телефоны системы о том, что они могли быть подвержены воздействию вируса.

Отмечается, что запущенная в апреле система уведомлений требовала, чтобы пользователь загрузил приложение, созданное органами здравоохранения.

«Хотя 25 штатов [США] изучают систему приложений, только 6 проектов фактически запущены, во многих случаях из-за технической нагрузки, связанной с созданием и развертыванием приложения», — отмечает The Verge.

В Вирджинии, первом штате США, запустившем систему уведомления о воздействии коронавируса, приложение Covidwise загрузили почти полмиллиона человек, или примерно 5% населения. Apple и Google заявляют, что приложения уже выявили подтвержденные инфекции, которые, возможно, не были обнаружены другими методами.

Новое ПО для экспресс-уведомлений позволит ведомствам по охране здоровья отправлять оповещения о риске заражения без разработки приложений. По оценкам экспертов, обновленная система в дополнение к отслеживанию контактов поможет снизить заражение Covid-19 на 15%. В первое время система будет работать только в США.

Представители Apple заявили, что новое ПО будет встроено в iOS 13.7 для iPhone. Google внедрит систему в обновления Android, которые выйдут в текущем месяце.

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