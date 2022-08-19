Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Apple предупредила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, которая может позволить злоумышленникам получить полный контроль над этими устройствами, сообщает Associated Press.

Компания представила отчеты о выявленных проблемах, где указывается, что самыми уязвимыми устройствами стали модели iPhone 6S и более поздние, iPad пятого поколения (и новее), iPad Pro и iPad Air 2, iPod touch (седьмого поколения), а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey.

Хакеры могут получить «полный административный доступ» к устройству, что позволит выдавать себя за владельца гаджета и впоследствии запускать от его имени любое программное обеспечение, сообщила гендиректор SocialProof Security Рэйчел Тобак.

Эксперты по безопасности советуют пользователям обновить устройства до последней доступной версии. Накануне Apple выпустила iOS 15.6.1 с исправлением ошибок.

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