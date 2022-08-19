Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Apple предупредила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac, которая может позволить злоумышленникам получить полный контроль над этими устройствами, сообщает Associated Press.

Apple заявила об уязвимости в системе безопасности iPhone, iPad и Mac

Компания представила отчеты о выявленных проблемах, где указывается, что самыми уязвимыми устройствами стали модели iPhone 6S и более поздние, iPad пятого поколения (и новее), iPad Pro и iPad Air 2, iPod touch (седьмого поколения), а также ноутбуки Mac с операционной системой MacOS Monterey.

Хакеры могут получить «полный административный доступ» к устройству, что позволит выдавать себя за владельца гаджета и впоследствии запускать от его имени любое программное обеспечение, сообщила гендиректор SocialProof Security Рэйчел Тобак.

Эксперты по безопасности советуют пользователям обновить устройства до последней доступной версии. Накануне Apple выпустила iOS 15.6.1 с исправлением ошибок. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  2. 2 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
  3. 3 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
  4. 4 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
  5. 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2022

MTS AI

20 августа 2022

Акселератор для соцпредприятий

22 августа 2022

Смарт-контакт

Все ВОЗМОЖНОСТИ