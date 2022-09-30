Apple вывезла большую часть российских сотрудников в Киргизию и ОАЭ

Американская корпорация Apple к концу августа вывезла большинство своих сотрудников в Киргизию. Компания активно начала готовиться к переезду еще весной 2022 года.

Apple также перевезла своих сотрудников в Дубай и Лондон. Эти направления не так популярны для релокации рядовых сотрудников из-за высоких затрат на дорогу и обустройство, но популярный вариант при для переезда управляенцев или крупных международных корпораций, узнал «Коммерсантъ».

Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка, только о приостановке продаж новых моделей и ограничении работы Apple Pay и ряда других сервисов. Помимо того, из App Store было удалено несколько российских сервисов.

В начале сентября китайская компания Huawei перевезла часть сотрудников из России в Узбекистан и Казахстан. Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений вендора из Китая. Их в начале года отправили в Россию, но затем перенаправили в Казахстан. Эти сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании на всем постсоветском пространстве.

В июне Huawei сообщила о закрытии официальных магазинов в России. Позже стало известно о возникшем дефиците запчастей для смартфонов Huawei.

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