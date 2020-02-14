Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Apple из-за коронавируса приостановила работу магазинов в Китае

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Apple приостановила работу своих магазинов, офисов и контактных центров в Китае из-за вспышки коронавируса. Также компания ограничила поездки своих сотрудников в эту страну. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple из-за коронавируса приостановила работу магазинов в Китае

Работа магазинов и офисов приостановлена до 9 февраля. В самой корпорации такое решение объясняют «предосторожностью, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения».

Компания также будет следить за самочувствием своих сотрудников в Китае — проверять, нет ли у них высокой температуры.

Интернет-магазин Apple в Китае продолжит работу.

Сейчас крупнейшие компании решают, как реагировать на угрозу распространения коронавируса, который вызвал обеспокоенность во всем мире, но в основном остается в Китае, стране, где он впервые появился.

Так, авиакомпании Qantas Airways Ltd. и Cebu Air Inc. объявили о прекращении полетов в Китай. Автопроизводители Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. эвакуировали рабочих из Ухани, где вирус впервые появился. Starbucks Corp. закрыла больше 2 тысяч кафе в Китае. ВТБ отменил командировки сотрудников в азиатские страны.

Коронавирус начал распространяться в КНР в конце 2019 года. Очагом был назван рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

Отслеживать распространение коронавируса можно на специальной онлайн-карте. Сейчас количество жертв коронавируса достигает 259 человек, число заболевших — 11 374.

Фото: Benny Marty / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

1 февраля 2020

Патентно-информационный поиск

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ