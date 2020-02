Apple из-за коронавируса приостановила работу магазинов в Китае

Работа магазинов и офисов приостановлена до 9 февраля. В самой корпорации такое решение объясняют «предосторожностью, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения».

Компания также будет следить за самочувствием своих сотрудников в Китае — проверять, нет ли у них высокой температуры.

Интернет-магазин Apple в Китае продолжит работу.

Сейчас крупнейшие компании решают, как реагировать на угрозу распространения коронавируса, который вызвал обеспокоенность во всем мире, но в основном остается в Китае, стране, где он впервые появился.

Так, авиакомпании Qantas Airways Ltd. и Cebu Air Inc. объявили о прекращении полетов в Китай. Автопроизводители Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. эвакуировали рабочих из Ухани, где вирус впервые появился. Starbucks Corp. закрыла больше 2 тысяч кафе в Китае. ВТБ отменил командировки сотрудников в азиатские страны.

Коронавирус начал распространяться в КНР в конце 2019 года. Очагом был назван рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

Отслеживать распространение коронавируса можно на специальной онлайн-карте. Сейчас количество жертв коронавируса достигает 259 человек, число заболевших — 11 374.

Фото: Benny Marty / Shutterstock.com