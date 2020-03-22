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СМИ: Apple ограничила онлайн-продажи iPhone

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Apple ограничила продажу iPhone через интернет-магазины во многих странах. Об этом сообщает агентство Reuters после мониторинга сайта компании.

СМИ: Apple ограничила онлайн-продажи iPhone

По данным агентства, лимит на покупку смартфонов действует в США, Китае и ряде других стран. На российском сайте тоже нельзя купить больше двух iPhone одной модели. 

Последний раз Apple ограничивала продажу смартфонов в 2007 году, когда представила первый iPhone. 

Лимиты появились после закрытия всех магазинов Apple за пределами Китая. Компания приняла такое решение из-за вспышки коронавируса. Магазины не будут работать как минимум до 27 марта. 

Reuters полагает, что Apple столкнулась со сбоями в цепочке поставок на фоне коронавируса. Другая возможная причина — падение спроса на продукцию компании. 

Apple не комментирует ситуацию.

Фото: franz12 / Shutterstock

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