Apple анонсировала режим экстремальной защиты Lockdown Mode

Компания Apple анонсировала режим экстремальной защиты от узконаправленных кибератак Lockdown Mode, который призван защитить политиков, активистов и других публичных персон от целевого преследования посредством смартфонов.

Режим Lockdown Mode позволит настраивать гаджет таким образом, чтобы максимально обезопасить владельца от хакеров, вирусов, ботов. Среди анонсированных функций:

Отключение предпросмотра картинок и ссылок в сообщениях,

Блокировка входящих вызовов FaceTime от новых/незнакомых пользователей,

Блокировка приглашений из любых мобильных служб (включая даже общие фотоальбомы) от пользователей, с которыми ранее не было контакта,

Блокировка проводных соединений с любыми девайсами, если телефон заблокирован,

Отключение JIT-компиляции JavaScript и др.

Появление нового функционала связано с тем, что ряд гаджетов Apple, принадлежащих активистам, политикам и журналистам, оказались заражены вредоносным шпионским ПО, позволяющим операторам извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны и камеры.

Теперь компания выпускает режим экстремальной защиты, который, по ее утверждению, может защитить устройства от всех известных шпионских программ, представленных в настоящее время на рынке.

«Lockdown Mode — это новаторская возможность, которая отражает нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», — прокомментировал запуск функционала, глава отдела безопасности Apple Иван Крстич.

Lockdown Mode появится уже осенью на всех устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Планируется, что в дальнейшем новый режим будет доступен во всех гаджетах Apple.

Фото на обложке: Apple