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Apple анонсировала режим экстремальной защиты Lockdown Mode

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Apple анонсировала режим экстремальной защиты от узконаправленных кибератак Lockdown Mode, который призван защитить политиков, активистов и других публичных персон от целевого преследования посредством смартфонов.

Apple анонсировала режим экстремальной защиты Lockdown Mode

Режим Lockdown Mode позволит настраивать гаджет таким образом, чтобы максимально обезопасить владельца от хакеров, вирусов, ботов. Среди анонсированных функций:

  • Отключение предпросмотра картинок и ссылок в сообщениях,
  • Блокировка входящих вызовов FaceTime от новых/незнакомых пользователей,
  • Блокировка приглашений из любых мобильных служб (включая даже общие фотоальбомы) от пользователей, с которыми ранее не было контакта,
  • Блокировка проводных соединений с любыми девайсами, если телефон заблокирован,
  • Отключение JIT-компиляции JavaScript и др.

Появление нового функционала связано с тем, что ряд гаджетов Apple, принадлежащих активистам, политикам и журналистам, оказались заражены вредоносным шпионским ПО, позволяющим операторам извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны и камеры.

Теперь компания выпускает режим экстремальной защиты, который, по ее утверждению, может защитить устройства от всех известных шпионских программ, представленных в настоящее время на рынке.

«Lockdown Mode — это новаторская возможность, которая отражает нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», — прокомментировал запуск функционала, глава отдела безопасности Apple Иван Крстич.

Lockdown Mode появится уже осенью на всех устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Планируется, что в дальнейшем новый режим будет доступен во всех гаджетах Apple.

Фото на обложке: Apple

 

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