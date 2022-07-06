Apple анонсировала режим экстремальной защиты Lockdown Mode

Компания Apple анонсировала режим экстремальной защиты от узконаправленных кибератак Lockdown Mode, который призван защитить политиков, активистов и других публичных персон от целевого преследования посредством смартфонов.
Режим Lockdown Mode позволит настраивать гаджет таким образом, чтобы максимально обезопасить владельца от хакеров, вирусов, ботов. Среди анонсированных функций:
- Отключение предпросмотра картинок и ссылок в сообщениях,
- Блокировка входящих вызовов FaceTime от новых/незнакомых пользователей,
- Блокировка приглашений из любых мобильных служб (включая даже общие фотоальбомы) от пользователей, с которыми ранее не было контакта,
- Блокировка проводных соединений с любыми девайсами, если телефон заблокирован,
- Отключение JIT-компиляции JavaScript и др.
Появление нового функционала связано с тем, что ряд гаджетов Apple, принадлежащих активистам, политикам и журналистам, оказались заражены вредоносным шпионским ПО, позволяющим операторам извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны и камеры.
Теперь компания выпускает режим экстремальной защиты, который, по ее утверждению, может защитить устройства от всех известных шпионских программ, представленных в настоящее время на рынке.
«Lockdown Mode — это новаторская возможность, которая отражает нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», — прокомментировал запуск функционала, глава отдела безопасности Apple Иван Крстич.
Lockdown Mode появится уже осенью на всех устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Планируется, что в дальнейшем новый режим будет доступен во всех гаджетах Apple.
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