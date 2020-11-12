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Apple представила первый MacBook Air на базе собственного ARM-процессора M1

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На третьей осенней презентации 2020 года Apple показала первый MacBook Air, созданный на базе собственного ARM-процессора Apple Silicon. Ранее в течение 15 лет Apple использовала процессоры Intel. Новый чип назван M1.

Apple представила первый MacBook Air на базе собственного ARM-процессора M1

mac M1

Аккумулятор нового MacBook Air может работать до 18 часов без подзарядки. Центральный процессор ноутбука теперь работает до 3,5 раза быстрее, рассказали в компании. Графический — до 5 раз. Оперативная память ноутбука увеличена до 16 Гб, объем внутренней памяти составляет 2 Тб. 

Кроме того, в Apple отметили, что MacBook Air теперь совсем не шумит, потому что у него нет вентилятора.

mac M1

Стоимость нового MacBook Air в России начинается от 99990 рублей.

Также Apple представила новый Mac Mini. По заявлению компании, процессор M1 обеспечивает улучшенную в 3 раза производительность модели. Скорость графики увеличена в шесть раз. Кроме того, это самый бюджетный компьютер от Apple, его минимальная стоимость составит 74990 рублей.

Еще одна новинка на процессоре M1 — MacBook Pro. Он будет стоить от 129990 рублей.

mac pro

Отмечается, что новый 13-дюймовый MacBook Pro будет в 3 раза быстрее аналогов на Windows. Скорость обработки графики выросла до 5 раз. Также Pro будет оснащен самой мощной батареей в истории компании. Время просмотра видео на нем увеличено с 10 до 20 часов.

Чип M1 соединил в себе несколько микросхем, включая центральный и графи­ческий процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода, память и другие. Эти технологии объединены в единую систему на кристалле (SoC). По заявлению Apple, это первая микросхема для ПК, созданная с использованием передовой 5-нанометровой технологии.

Фото на обложке: Zhao jiankang / Shutterstock

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