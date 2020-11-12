Apple представила первый MacBook Air на базе собственного ARM-процессора M1

На третьей осенней презентации 2020 года Apple показала первый MacBook Air, созданный на базе собственного ARM-процессора Apple Silicon. Ранее в течение 15 лет Apple использовала процессоры Intel. Новый чип назван M1.

Аккумулятор нового MacBook Air может работать до 18 часов без подзарядки. Центральный процессор ноутбука теперь работает до 3,5 раза быстрее, рассказали в компании. Графический — до 5 раз. Оперативная память ноутбука увеличена до 16 Гб, объем внутренней памяти составляет 2 Тб.

Кроме того, в Apple отметили, что MacBook Air теперь совсем не шумит, потому что у него нет вентилятора.

Стоимость нового MacBook Air в России начинается от 99990 рублей.

Также Apple представила новый Mac Mini. По заявлению компании, процессор M1 обеспечивает улучшенную в 3 раза производительность модели. Скорость графики увеличена в шесть раз. Кроме того, это самый бюджетный компьютер от Apple, его минимальная стоимость составит 74990 рублей.

Еще одна новинка на процессоре M1 — MacBook Pro. Он будет стоить от 129990 рублей.

Отмечается, что новый 13-дюймовый MacBook Pro будет в 3 раза быстрее аналогов на Windows. Скорость обработки графики выросла до 5 раз. Также Pro будет оснащен самой мощной батареей в истории компании. Время просмотра видео на нем увеличено с 10 до 20 часов.

Чип M1 соединил в себе несколько микросхем, включая центральный и графи­ческий процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода, память и другие. Эти технологии объединены в единую систему на кристалле (SoC). По заявлению Apple, это первая микросхема для ПК, созданная с использованием передовой 5-нанометровой технологии.

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