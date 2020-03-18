Apple представила обновленный MacBook Air и iPad Pro с 3D-камерой

Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air с новой клавиатурой и вдвое увеличенным объемом памяти, а также новый iPad Pro со сканером LiDAR и поддержкой трекпадов.

MacBook Air получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Apple заявляет, что теперь устройство работает до 2 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Ноутбук получил новую клавиатуру Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм.

Фото: Apple

Также компания увеличила объемы памяти в Mac Mini — в базовой модели на 256 ГБ памяти устройство стоит $799, версия с 512 ГБ памяти стоит $1099.

iPad Pro получил две камеры: широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 Мп с поддержкой видео 4К и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 Мп.

В устройстве пять микрофонов, которые могут обеспечить студийное качество звука, заявляют в Apple.

Фото: Apple

У iPad Pro также появился сенсор LiDAR. Он позволяет измерять расстояние до объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещениях и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды.