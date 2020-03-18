Apple представила обновленный MacBook Air и iPad Pro с 3D-камерой
Apple представила обновленный ноутбук MacBook Air с новой клавиатурой и вдвое увеличенным объемом памяти, а также новый iPad Pro со сканером LiDAR и поддержкой трекпадов.
MacBook Air получил процессоры Intel Core 10-го поколения. Apple заявляет, что теперь устройство работает до 2 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением.
Ноутбук получил новую клавиатуру Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм.
Фото: Apple
Также компания увеличила объемы памяти в Mac Mini — в базовой модели на 256 ГБ памяти устройство стоит $799, версия с 512 ГБ памяти стоит $1099.
iPad Pro получил две камеры: широкоугольный модуль Wide с разрешением 12 Мп с поддержкой видео 4К и сверхширокоугольный сенсор Ultra Wide с разрешением 10 Мп.
В устройстве пять микрофонов, которые могут обеспечить студийное качество звука, заявляют в Apple.
Фото: Apple
У iPad Pro также появился сенсор LiDAR. Он позволяет измерять расстояние до объектов на отдалении до пяти метров. Датчик работает в помещениях и на улице на уровне фотонов и на скорости в наносекунды.
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