Microsoft обогнала Apple по объему рыночной капитализации, но всего лишь на короткое время. Оценка обеих компаний составляет около $3 трлн, Microsoft стоила дороже Apple впервые с 2021 года.

Apple уступила Microsoft лидерство в списке самых дорогих публичных компаний мира. На короткое время рыночная капитализация Microsoft превысила оценку Apple – $2,88 трлн против $2,87 трлн. На последних торгах на бирже Nasdaq акции Microsoft дорожали на 1,5%, бумаги Apple дешевели на 0,3%.

По актуальным на момент публикации данным Microsoft снова уступила Apple первенство в списке самых дорогих компаний – капитализация Apple на $36 млн выше, чем Microsoft.

В последний раз Microsoft стоила дороже Apple в 2021 году. Тогда акции Apple падали в цене из-за опасений по поводу влияния пандемии COVID-19 на цепочки поставок продукции.

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