Apple каждый год будет инвестировать в голливудские фильмы по $1 млрд — Bloomberg

Американская корпорация Apple намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в создание фильмов для кинотеатров, узнал Bloomberg. Компания собирается использовать кинотеатры для продвижения собственного стримингового сервиса.
По словам источников агентства, Apple, в числе прочего, преследует цели повышения своего авторитета в Голливуде. Компания уже обратилась к нескольким крупным студиям с предложением о сотрудничестве. Apple хочет поучаствовать в создании нескольких картин уже в текущем году. Также есть планы и на следующий год.
В список потенциальных релизов вошел вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Картину покажут в Каннах на 76-м кинофестивале в мае. О том, что съемки профинансировал в том числе Apple TV+, было известно и ранее. Еще одним совместным проектом компании и студий, по словам источников, может стать «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом.
Собеседники агентства добавили, что инвестиции Apple в эту область сильно выросли по сравнению с прошлыми годами. Ранее большинство фильмов компании выходили либо только на стриминговом сервисе, либо были показаны в ограниченном числе кинотеатров. Теперь же Apple намерена показывать свои фильмы в тысячах кинотеатров на протяжении по меньшей мере месяца.
Фото на обложке: Enjoyphoto80 /
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