Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple каждый год будет инвестировать в голливудские фильмы по $1 млрд — Bloomberg

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская корпорация Apple намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в создание фильмов для кинотеатров, узнал Bloomberg. Компания собирается использовать кинотеатры для продвижения собственного стримингового сервиса.

Apple каждый год будет инвестировать в голливудские фильмы по $1 млрд — Bloomberg

По словам источников агентства, Apple, в числе прочего, преследует цели повышения своего авторитета в Голливуде. Компания уже обратилась к нескольким крупным студиям с предложением о сотрудничестве. Apple хочет поучаствовать в создании нескольких картин уже в текущем году. Также есть планы и на следующий год.

В список потенциальных релизов вошел вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Картину покажут в Каннах на 76-м кинофестивале в мае. О том, что съемки профинансировал в том числе Apple TV+, было известно и ранее.  Еще одним совместным проектом компании и студий, по словам источников, может стать «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом.

Собеседники агентства добавили, что инвестиции Apple в эту область сильно выросли по сравнению с прошлыми годами. Ранее большинство фильмов компании выходили либо только на стриминговом сервисе, либо были показаны в ограниченном числе кинотеатров. Теперь же Apple намерена показывать свои фильмы в тысячах кинотеатров на протяжении по меньшей мере месяца.

Фото на обложке: Enjoyphoto80 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Интерактивное кино: как фильмы могут менять сюжет в реальном времени, реагируя на эмоции зрителя
  2. 2 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
  3. 3 Россия стала лидером по объему инвестиций в Иран в 2022 году
  4. 4 Сеть семейных парков развлечений «Zамания» привлекла 166 млн рублей от частных лиц в 2022 году
  5. 5 Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологические стартапы в 2023 году
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

26 марта 2023

MGIMO Ventures

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ