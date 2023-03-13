Apple подала заявку на патент технологии управления устройствами умного дома взмахом руки

Apple решила запатентовать технологию управления всеми устройствами умного дома одним взмахом руки. Один гаджет будет распознавать жест и передавать команду другим устройствам.
Сведения о технологии Apple содержатся в заявке, которую компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США.
Американская корпорация хочет запатентовать технологию управления несколькими устройствами с помощью жестов. Из заявки следует, что весь умный дом можно будет включить или выключить одним взмахом руки.
Жест пользователя будет распознавать так называемое первичное устройство. Это могут быть, например, часы Apple Watch или любое другое устройство с датчиками и камерой для передачи команды на все устройства умного дома.
В 2021 году Apple получила патенты на подключение внешней вспышки к устройствам по проводному и беспроводному интерфейсу, а также на виртуальную клавиатуру, которая может располагаться на любой поверхности.
Фото на обложке: nyker /
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