Apple выплатит до $500 млн компенсации владельцам старых iPhone

Истцами в деле стали владельцы американских iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE с операционной системой iOS 10.2.1, iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий, которые действовали до 21 декабря 2017 года. Они заявили о том, что после обновления гаджеты работают хуже.

К компании была предъявлена претензия за то, что она умышленно замедляет работу iPhone после обновления и таким образом принуждает владельцев заменять батареи или телефоны.

Apple не согласна с обвинениями в свой адрес и говорит, что телефоны начинали работать хуже из-за нагрузок, перемен температуры и другими нюансами эксплуатации. Однако теперь компания готова выплатить каждому из обратившихся по $25 компенсации — об этом она заявила в проекте мирового соглашения. При этом отмечается, что общая сумма выплат должна составить не менее $310 млн и не более $500 млн.