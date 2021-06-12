Apple включила поддержку сенсорной панели Windows

Благодаря обновлению устройства Apple смогут поддерживать жесты сенсорной панели Windows Precision, к которым привыкли пользователи Windows. В частности, MacBook под управлением Windows теперь получит гораздо более улучшенную поддержку трекпада, пишет The Verge.

Новое обновление 6.1.15 содержит поддержку сенсорной панели Windows Precision, включая щелчок одним касанием, щелчок правой кнопкой мыши в правом нижнем углу, движение вниз для прокрутки вверх и жесты тремя или четырьмя пальцами.

Пользователи Reddit обратили внимание на то, что неожиданное обновление работает лучше, чем сторонние решения — такие как Trackpad ++ и mac-precision-touchpad, которые приходилось использовать. «Работает намного лучше, чем они оба, благодаря лучшему обнаружению ладони и большого пальца», — написал один из пользователей Reddit .

Microsoft впервые представила Windows Precision Touchpad вместе с Intel в 2013 году, пытаясь исправить проблемы с трекпадом ПК.

Apple потребовалось много времени, чтобы включить Windows Precision Touchpad в Boot Camp, но не все MacBook поддерживаются.

В документе техподдержки Apple отмечается, что получить доступ к сенсорной панели Windows Precision Touchpad сейчас смогут только компьютеры Mac с чипом T2. Windows Precision Touchpad используется на большинстве моделей MacBook Air и MacBook Pro от 2018 года.

Apple прекратила выпуск MacBook Air на базе Intel в 2020 году, однако 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel еще доступен в продаже. Ранее Apple заявила, что переход на микросхему компании займет около двух лет.

Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock