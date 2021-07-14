Рассрочка Apple Pay Later заставит гигантов BNPL-сервисов подвинуться – мнение

«Купи сейчас, плати потом» от Apple будет более востребованным, несмотря на практически аналогичные конкурентные условия, считает директор по развитию бизнеса сервиса рассрочек «Всегда.Да» Роман Варварин. Сервис, над которым работают в Apple, заставит гигантов рынка типа Klarna и AfterPay подвинуться.

BNPL-сервис Apple Pay Later, над которым работают в компании, объединит сразу два кредитных продукта – рассрочку на покупку дорогих и недорогих товаров – что даст ему конкурентные преимущества. Владельцам iPhone просто не нужно будет пользоваться другими сервисами, потому что «купи сейчас, плати потом» будет по сути вшит в смартфон.

«Не нужно устанавливать дополнительных приложений, вникать в условия и так далее – просто нажать кнопку, сервис Apple абсолютно бесшовный. Не вижу причин, почему обладатели этих смартфонов стали бы обращаться к другим сервисам, учитывая, что продукт и условия у техногиганта абсолютно аналогичны конкурентам», – отметил директор по развитию бизнеса сервиса рассрочек «Всегда.Да» Роман Варварин.

Однако Apple, по информации Bloomberg, будет брать «небольшой процент» по длительной рассрочке, в то время как в Klarna он достигает 20% годовых.

Количество пользователей нового сервиса Apple потенциально высокое – iPhone владеют более 1 млрд человек, согласно исследованию, а Россия занимает второе место по числу владельцев смартфонов Apple после США. В нашей стране более востребована именно рассрочка. По данным «Всегда.Да» на нее приходится 80% POS-выдач.

Apple 14 июля объявила, что работает над BNPL-сервисом Apple Pay Later. Клиентам предоставят два варианта рассрочки. Первый – четыре платежа каждые две недели без процентов, второй – в течение нескольких месяцев с процентами. КУпить товары можно будет в розничных и онлайн-магазинах.

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