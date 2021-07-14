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Рассрочка Apple Pay Later заставит гигантов BNPL-сервисов подвинуться – мнение

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Купи сейчас, плати потом» от Apple будет более востребованным, несмотря на практически аналогичные конкурентные условия, считает директор по развитию бизнеса сервиса рассрочек «Всегда.Да» Роман Варварин. Сервис, над которым работают в Apple, заставит гигантов рынка типа Klarna и AfterPay подвинуться.

Рассрочка Apple Pay Later заставит гигантов BNPL-сервисов подвинуться – мнение

BNPL-сервис Apple Pay Later, над которым работают в компании, объединит сразу два кредитных продукта – рассрочку на покупку дорогих и недорогих товаров – что даст ему конкурентные преимущества. Владельцам iPhone просто не нужно будет пользоваться другими сервисами, потому что «купи сейчас, плати потом» будет по сути вшит в смартфон.

«Не нужно устанавливать дополнительных приложений, вникать в условия и так далее – просто нажать кнопку, сервис Apple абсолютно бесшовный. Не вижу причин, почему обладатели этих смартфонов стали бы обращаться к другим сервисам, учитывая, что продукт и условия у техногиганта абсолютно аналогичны конкурентам», – отметил директор по развитию бизнеса сервиса рассрочек «Всегда.Да» Роман Варварин.

Однако Apple, по информации Bloomberg, будет брать «небольшой процент» по длительной рассрочке, в то время как в Klarna он достигает 20% годовых.

Количество пользователей нового сервиса Apple потенциально высокое – iPhone владеют более 1 млрд человек, согласно исследованию, а Россия занимает второе место по числу владельцев смартфонов Apple после США. В нашей стране более востребована именно рассрочка. По данным «Всегда.Да» на нее приходится 80% POS-выдач.

Apple 14 июля объявила, что работает над BNPL-сервисом Apple Pay Later. Клиентам предоставят два варианта рассрочки. Первый – четыре платежа каждые две недели без процентов, второй – в течение нескольких месяцев с процентами. КУпить товары можно будет в розничных и онлайн-магазинах.

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Фото: Shutterstock.com

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