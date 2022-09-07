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Презентация Apple: новая линейка продуктов компании

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

7 сентября Apple проводит осеннюю презентацию новинок. Миру будут показаны новые iPhone, Apple Watch, iPad. RB.RU следит за ежегодным евентом Apple в онлайн-формате.

Презентация Apple: новая линейка продуктов компании

Apple Watch Series 8.0

В часы добавили возможность внимательнее следить за женским здоровьем. Также появилась функция международного роуминга и Crash Detection – в случае ДТП звонок автоматически поступает в службу спасения с координатами места.

В гаджет встроили новый гироскоп и акселерометр. В режиме энергосбережения часы смогут работать до 36 часов.

Часы поступят в продажу 16 сентября по цене от $399.

Apple Watch SE

Предзаказ на часы вторго поколения открывается 7 сентября. Гаджеты поступят в продажу с 16 сентября по цене $249.

Фото на обложке: Droneandy / Shutterstock

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