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Apple позволила отправлять рекламу в push-уведомления
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Анастасия Марьина
Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам приложений отправлять рекламу в push-уведомления. Об этом сообщает The Verge.
Apple позволила отправлять рекламу в push-уведомленияАнастасия Марьина
Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений: пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любой момент.
Раньше Apple запрещала рассылать push-уведомления, которые содержали рекламу.
Как отмечает The Verge, за последние два года корпорация сама нарушала правила App Store и отправляла уведомления, которые напоминали рекламу.
Фото: Unsplash
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