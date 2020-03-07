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Apple позволила отправлять рекламу в push-уведомления

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Apple обновила рекомендации для App Store и разрешила разработчикам приложений отправлять рекламу в push-уведомления. Об этом сообщает The Verge.

Apple позволила отправлять рекламу в push-уведомления

Компания предупредила о недопустимости злоупотреблений: пользователь должен дать согласие на получение уведомлений и иметь возможность отказаться от них в любой момент.

Раньше Apple запрещала рассылать push-уведомления, которые содержали рекламу.

Как отмечает The Verge, за последние два года корпорация сама нарушала правила App Store и отправляла уведомления, которые напоминали рекламу.

Фото: Unsplash

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