Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке и прибыли за квартал

Выручка Apple в первом квартале 2020 финансового года выросла на 9% и составила $91,8 млрд. Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд. В пересчете на одну акцию она увеличилась на 19% — до $4,99. В обоих случаях это рекорд за всю историю компании, заявили в Apple.

По оценке главы Apple Тима Кука, причиной роста дохода компании стал высокий спрос на iPhone одиннадцатой серии, носимые устройства и сервисы. Он отметил, что сегменты носимых устройств и сервисов достигли рекордных показателей по выручке за квартал.

Так, выручка Apple от продаж носимых устройств и техники для «умного» дома выросла на 37% — до $10 млрд, сервисов — на 16%, до $12,7 млрд, iPhone — на 8%, до $56 млрд. При этом продажи iPad и Mac сократились на 12% и 3% соответственно (до $5,9 млрд и $7,2 млрд).

На международные продажи Apple пришелся 61% от всей выручки за квартал. Общее число активных устройств Apple достигло 1,5 млрд, что тоже является рекордом, заявили в компании.

Apple вернулась к росту продаж iPhone после того, как они упали в четвертом квартале и за весь 2019 год (на 9,5% и 14% соответственно).

Одной из причин тогда называли экономический спад в Китае, повлиявший на покупательскую способность местного населения. На этом фоне выручка Apple в 2019 году снизилась на 2% (за четвертый квартал она выросла на 1,6%).

Сейчас Apple снова столкнулась с рисками, которые исходят из Китая из-за распространения там коронавируса. Несмотря на то, что два завода Apple находятся в Ухани, компания все равно прогнозируетет рост выручки в следующем квартале на 9-15% — от $63 млрд до $67 млрд, однако заложила вилку в $4 млрд из-за «неопределнности, вызванной вспышкой вируса», отметил Тим Кук.

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