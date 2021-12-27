Apple изменила структуру владения российской «дочкой»

По мнению эксперта, изменения связаны с разрывом с 1 января 2022 года Соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Нидерландами.

Apple провела реструктуризацию владения ООО «Эппл Рус» — с 22 декабря российская «дочка» полностью перешла под контроль ирландских структур. Ранее 99,5% в капитале компании принадлежало нидерландской Apple Holding B.V.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 99,5% принадлежит Аpple Distribution International, 0,5% — Apple Operations. Обе компании зарегистрированы в Ирландии.

До 22 декабря 2021 года за Аpple Distribution International числилось 0,5%, остальное принадлежало нидерландской Apple Holding B.V.

RB.RU направил запрос в российскую пресс-службу Apple, но не получил ответа на момент выхода материала.

Управляющий партнер Экспертной группы Vetа Илья Жарский считает, что реструктуризация владения компанией, осуществляющей основной вид деятельности на территории РФ, связана с разрывом СОИДН между Нидерландами и РФ. Окончательно соглашение перестанет действовать с 1 января 2022 года.

«Причины перехода на ирландскую юрисдикцию, а не на кипрскую или мальтийскую, могут быть связаны с более благоприятной конъюнктурой в Ирландии по отношению к компаниям именно из высокотехнологичного сектора. В сравнении с другими странами Евросоюза, с которыми у РФ подписано СОИДН, Ирландия является наиболее популярной для этого направления деятельности», — говорит Жарский.

Жарский также указывает на «особый» подход Ирландии к транснациональным корпорациям: «Принято считать, что тут создаются специальные условия для того, чтобы уплачивать меньший корпоративный подоходный налог».

Еще одним поводом для перехода эксперт считает тот факт, что Ирландия не имеет распространенного по всему миру «офшорного» имиджа, но при этом является комфортной зоной для регистрации, где изменения в налоговом законодательстве не являются частым явлением.

«Между тем следует отметить, что регистрация в Ирландии, разумеется, не гарантирует того, что в следующем году российский Минфин не напишет и туда свое письмо с предложением пересмотреть условия СОИДН, с целью продолжить загонять российский капитал обратно на родину», — заключил Жарский.

Российскому юрлицу Apple в этом году исполняется 10 лет. ООО «Эппл Рус» было зарегистрировано 29 декабря 2011 года. Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 40,7% по сравнению с 2019 годом и составила 266,31 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 5,2 раза, достигнув 11,4 млрд рублей.

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