Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в России рухнули до уровня 2013 года

Продажи флагманских смартфонов Apple и Samsung в штучном выражении опустились до 25%, в денежном занимают около 50%. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «М.Видео-Эльдорадо».

На смену флагманам Apple и Samsung приходят китайские смартфоны, доля которых в продажах «стремительно растет». В штуках сейчас составляют «чуть более 70%» всего рынка смартфонов.

Примерно такие же данные по продажам смартфонов этих двух брендов в сравнении с остальными марками предоставили представители онлайн-ритейлера «Озон» и операторской розницы «Билайна» и Tele2.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что по характеристикам смартфоны Apple и Samsung не так сильно отличаются от китайских брендов, как по цене, поэтому россияне скорее не экономят, а делают более прагматичный выбор в пользу демократичных цен и лучшего соотношения стоимости и потребительских свойств.

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