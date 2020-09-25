Apple вложилась в стартап по созданию радиостанций для подкастов

Apple приобрела стартап Scout FM, разрабатывающий радиостанции для подкастов. Сумма сделки не называется. Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сообщению агенства, приложение Scout FM имеет ряд преимуществ. Во-первых, разработчики создали отдельные станции с подкастами на различные темы. Во-вторых, подбор подкастов осуществляется автоматически в зависимости от интересов и предпочтений слушателей.

Подкасты являются популярным форматом контента у Apple. Компания одна из первых предложила такой формат еще 15 лет назад, после чего активно продолжает улучшать функционал своего приложения Podcast.

Представитель Apple подтвердил информацию о покупке Scout FM, однако отказался от комментариев.

Bloomberg отмечает, что Apple приобрела стартап, чтобы конкурировать с музыкальным стрим-сервисом Spotify.