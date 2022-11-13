Разработчики поисковика Apple покинули компанию и ушли в Google

Основатели стартапа Laserlike, купленного Apple для ускорения разработки поисковой системы Apple Search, покинули «яблочную» корпорацию, чтобы вернуться на работу в Google. Шринивасан Венкатачари, Ананд Шукла и Стивен Бейкер занимали ведущие позиции в поисковом отделе компании.
Об этом сообщает The Information. Отмечается, что Венкатачари был старшим директором поискового отдела Apple, в его подчинении находились 200 человек. Теперь он стал вице-президентом Google по инженерным вопросам, а его начальником является старший вице-президент по технологиям и общественным вопросам Джеймс Маньика.
Шукла и Бейкер также находятся в подчинении у Маньики, однако пока не известно, над чем конкретно работают экс-инженеры Apple.
Все три специалиста ранее работали в Google, после чего покинули компанию и основали в 2015 году Laserlike. IT-стартап разрабатывал технологию, способную рекомендовать сайты на основе интересов пользователя и истории посещенных страниц.
В 2018 году Apple поглотила Laserlike, а ведущие сотрудники стартапа перешли на работу в корпорацию, чтобы заняться разработкой Apple Search. Потенциальный конкурент Google использует технологию, лежащую в основе Spotlight и предложений Siri.
Источник The Information отмечает, что для запуска собственной поисковой службы Apple потребуется еще четыре года.
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