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Apple начала разработки собственной поисковой системы

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Apple активизировала работу по созданию собственной поисковой технологии. Она станет альтернативой Google, поисковик которого встроен по умолчанию в браузер Safari на всех устройствах iOS. Об этом сообщает газета Financial Times.

Apple начала разработки собственной поисковой системы

Отмечается, что в последней версии операционной системы iPhone — iOS 14 — Apple начала показывать собственные результаты поиска и напрямую ссылаться на веб-сайты, когда пользователи вводят запросы с домашнего экрана. 

«Эта возможность веб-поиска знаменует собой важный прорыв в собственных разработках Apple и может стать основой для конкурентной борьбы с Google», — говорится в сообщении.

Разработки поисковика Apple ведет на фоне расследования минюста США против Google по вопросу монополизма компании в сфере интернет-поиска. По мнению экспертов, создание собственной поисковой системы, в первую очередь, поможет самой Apple, так как ей придется искать альтернативу, если регуляторы признают незаконным ее партнерство с Google.

Кроме того, два с половиной года назад в Apple перешел работать руководитель поискового подразделения Google Джон Джаннандреа. Тогда в компании заявили, что он будет заниматься развитием технологий Core ML и Siri, а также разработками искусственного интеллекта и машинного обучения для продуктов и сервисов Apple. Тем не менее, как отмечает FT, Джаннандреа принес в Apple свой восьмилетний опыт работы с одной из самых популярных в мире поисковых систем.

Apple отказалась от комментариев о возможном ведении разработок.

«У них [Apple] есть заслуживающая доверия команда, у которой, как мне кажется, есть опыт и глубина. Если они захотят, они смогут создать общую поисковую систему», — прокомментировал бывший технический директор Google и инвестор Sequoia Capital Билл Кафран.

Фото: mama_mia / Shutterstock

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