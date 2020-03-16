Apple получила еще один крупный штраф — теперь во Франции

Французское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на €1,1 млрд за нарушение конкуренции. Об этом говорится на сайте ведомства. Это самый крупный штраф, который французские власти выписывали за подобные нарушения.

Во Франции Apple обвиняют в использовании антиконкурентных методов торговли. По версии властей, компания договорилась с двумя оптовыми дистрибьюторами не конкурировать между собой и не допустить конкуренции со стороны других дистрибьюторов.

В сговоре с Apple обвинили компании Tech Data и Ingram Micro. Они тоже заплатят штрафы: €76,1 млн и €62,9 млн соответственно.

«Apple злоупотребила экономической зависимостью партнеров, заставив их работать в неблагоприятных коммерческих условиях по сравнению с "приближенными" дистрибьюторами», — отметила глава антимонопольного ведомства Франции Изабелль де Сильва.

Это второй крупный штраф Apple с начала месяца. Ранее компания согласилась выплатить компенсацию владельцам старых iPhone. Apple обвинили в намеренном замедлении работы устройств. Сумма выплат составит от $310 млн до $500 млн.

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