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Apple купила 21 ИИ-стартап за последние 7 лет — почти в два раза больше, чем Google и Microsoft

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

За последние 7 лет Apple купила 21 стартап в области искусственного интеллекта – почти в два раза больше, чем приобрела Microsoft и материнская компания Google. Это говорит о серьезных намерениях Apple добиться успехов во внедрении ИИ в свои продукты, пишет Financial Times.

Apple купила 21 ИИ-стартап за последние 7 лет — почти в два раза больше, чем Google и Microsoft

С 2017 года Apple приобрела в несколько раз больше стартапов в области ИИ, чем ее корпорации-конкуренты. Об этом пишет Financial Times.

За последние 7 лет Apple купила 21 стартап, в то время как Microsoft – 12, Intel – 9, Alphabet – 8. Последним приобретением Apple в области ИИ стал стартап WaveOne. Компанию-разработчика алгоритма для сжатия видео Apple купила в начале 2023 года.

Скупка Apple ИИ-стартапов говорит о ее серьезных намерениях добиться успехов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты и стремлении занять лидирующую позицию в этой нише на рынке, отмечает газета.

Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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