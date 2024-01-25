За последние 7 лет Apple купила 21 стартап в области искусственного интеллекта – почти в два раза больше, чем приобрела Microsoft и материнская компания Google. Это говорит о серьезных намерениях Apple добиться успехов во внедрении ИИ в свои продукты, пишет Financial Times.

Apple купила 21 ИИ-стартап за последние 7 лет — почти в два раза больше, чем Google и Microsoft