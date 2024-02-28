Apple решила закрыть проект по разработке электрокаров — Bloomberg

Apple 27 февраля сообщила сотрудникам о планах закрыть Special Projects Group (SPG). Часть спецгруппы перейдет в отделение ИИ-разработок, другая — может подать заявки на работу в других командах компании. Об этом пишет Bloombrg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, окончательное решение по проекту принималось в последние недели. Ранее Bloomberg сообщал о возможной отсрочке выпуска электрокаров до 2028 года и снижении технических характеристик для самостоятельного вождения с четвертого уровня до уровня «два плюс».
Аpple начала работать над электромобилем Project Titan в 2014 году. Компания планировала создать полностью автономный, беспилотный электрокар с салоном, напоминающим лимузин, и голосовой навигацией.
Titan стал для Apple одним из наиболее затратных проектов за последние годы, на который ежегодно уходили «сотни миллионов долларов». При этом окончательный прототип за десять лет работы так и не был готов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие электромобили, которые можно купить в России
- 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
- 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
- 4 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 5 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
ВОЗМОЖНОСТИ
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024
01 марта 2024