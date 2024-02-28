Apple решила закрыть проект по разработке электрокаров — Bloomberg

Apple 27 февраля сообщила сотрудникам о планах закрыть Special Projects Group (SPG). Часть спецгруппы перейдет в отделение ИИ-разработок, другая — может подать заявки на работу в других командах компании. Об этом пишет Bloombrg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, окончательное решение по проекту принималось в последние недели. Ранее Bloomberg сообщал о возможной отсрочке выпуска электрокаров до 2028 года и снижении технических характеристик для самостоятельного вождения с четвертого уровня до уровня «два плюс».

Аpple начала работать над электромобилем Project Titan в 2014 году. Компания планировала создать полностью автономный, беспилотный электрокар с салоном, напоминающим лимузин, и голосовой навигацией.

Titan стал для Apple одним из наиболее затратных проектов за последние годы, на который ежегодно уходили «сотни миллионов долларов». При этом окончательный прототип за десять лет работы так и не был готов.

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