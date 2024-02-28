Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple решила закрыть проект по разработке электрокаров — Bloomberg

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Apple 27 февраля сообщила сотрудникам о планах закрыть Special Projects Group (SPG). Часть спецгруппы перейдет в отделение ИИ-разработок, другая — может подать заявки на работу в других командах компании. Об этом пишет Bloombrg со ссылкой на источники.

Apple решила закрыть проект по разработке электрокаров — Bloomberg

По словам собеседников агентства, окончательное решение по проекту принималось в последние недели. Ранее Bloomberg сообщал о возможной отсрочке выпуска электрокаров до 2028 года и снижении технических характеристик для самостоятельного вождения с четвертого уровня до уровня «два плюс».

Аpple начала работать над электромобилем Project Titan в 2014 году. Компания планировала создать полностью автономный, беспилотный электрокар с салоном, напоминающим лимузин, и голосовой навигацией. 

Titan стал для Apple одним из наиболее затратных проектов за последние годы, на который ежегодно уходили «сотни миллионов долларов». При этом окончательный прототип за десять лет работы так и не был готов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие электромобили, которые можно купить в России
  2. 2 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
  3. 3 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
  4. 4 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  5. 5 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

Стальное дерево

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Энерготехнохаб Петербург

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

01 марта 2024

Акселератор проектов специального назначения

Все ВОЗМОЖНОСТИ