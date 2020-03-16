Apple временно закрыла все магазины за пределами Китая

Apple до 27 марта закрыла все розничные магазины за пределами Китая из-за вспышки Covid-19. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Тим Кук.

Компания продолжит обслуживать покупателей через интернет-магазин.

В пятницу, 13 марта, 42 магазина Apple возобновили работу в Китае. Ранее их работа была приостановлена.

«Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — заявили в Apple.

Компания порекомендовала своим сотрудникам перейти на дистанционную работу. Работникам закрывшихся магазинов продолжат платить во время карантина.

Фото: Unsplash