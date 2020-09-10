«Epic Games представляет себя корпоративным Робин Гудом»: Apple подала иск к разработчику Fortnite

Apple подала встречный иск к разработчику игр Epic Games. Американская корпорация считает, что Epic Games нарушила условия контракта на пользование магазином приложений App Store. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Apple назвали иск «принципиальным разногласием по поводу денег». Представители корпорации также отметили, что Apple потребовала от Epic Games возмещения финансового ущерба из-за «грубого» нарушения условий контракта. О какой сумме идет речь, не уточняется.

«Epic представляет себя современным корпоративным Робин Гудом, но на самом деле это многомиллиардное предприятие, которое просто не хочет платить за огромную ценность, которую получает от App Store», — говорится в иске Apple.

В Apple добавили, что Epic Games за два года заработала $500 млн на загрузках игры Fortnite из App Store.

Ранее Epic Games внедрила в Fortnite новый способ монетизации в обход комиссии Apple в 30%. Так, игрокам разрешили покупать внутриигровую валюту и товары непосредственно через приложение. За нарушение правил Apple удалила игру из AppStore, так же поступил и Google.

После удаления игры из AppStore и Google Play разработчик игр подал в суд на Apple и Google.

Ранее Rusbase рассказывал, как спор Epic Games и Apple может изменить игровую индустрию.

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