Apple получит свои частоты в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предложила выделить «Эппл Рус» — российской «дочке» Apple — полосы частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ.

Из документов следует, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием.

Выделение полос для Apple предстоит утвердить на заседании ГКРЧ 23 ноября. Действовать разрешение будет до 1 октября 2021 года.

Представитель Apple отказался от комментариев изданию. В Минцифры, которое курирует ГКРЧ, отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию комиссии и комментировать ее возможные решения рано.

Речь идет о тестах технологии Ultra Wide Band (UWB), которую поддерживают iPhone 11 и iPhone 12, объяснил газете специалист, знакомый с планами компании. По замыслу разработчика эта технология со временем призвана заменить Bluetooth. UWB способна достигать большей скорости обмена данными, а также втрое увеличить расстояние (до 300 м), на котором устройства могут взаимодействовать.

UWB позволяет «точечно» (без ввода пароля, как в случае с Bluetooth) передавать данные на находящиеся рядом устройства. В профессиональной сфере UWB используется для локальной радиолокации (эта функция нужна внутри помещений пожарным и спасателям). Сейчас Apple – единственная компания, продвигающая UWB.

Apple пыталась легализовать UWB в России еще в прошлом году и подала в ГКРЧ заявку на выделение частот в диапазоне 6 ГГц, но тогда получила отказ.

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