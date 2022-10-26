Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB-C

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Apple подтвердили будущий переход iPhone с Lightning на разъемы USB-C, передает Bloomberg со ссылкой на слова главного маркетолога компании Грега Джосвиака.

Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB-C

В Евросоюзе действует закон, в соответствии с которым к осени 2024 года все смартфоны на рынке ЕС должны будут иметь порт USB-C. Как отметил Джосвиак, компания будет исполнять европейское законодательство. Он также напомнил, что разногласия между Apple и ЕС по вопросам зарядных устройств длились около десяти лет.

При этом Джосвиак не уточнил, когда iPhone с обновленным портом появится на рынке. По данным издания, перехода можно ожидать в следующем году. В Apple подчеркивают, что оснащение гаджетов USB-C — это промежуточный этап перед переходом на беспроводную зарядку.

Осенью компания представила устройства iPad и iPad Pro нового поколения. Помимо обновленного дизайна и более мощных процессоров iPad оснастили портом USB-C.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  2. 2 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  3. 3 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  4. 4 Простой способ ускорить работу iPhone
  5. 5 Что ждать от сегодняшней презентации Apple?

ВОЗМОЖНОСТИ

28 октября 2022

Национальная технологическая олимпиада

30 октября 2022

Global Shift

30 октября 2022

«Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ