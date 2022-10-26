Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB-C

В Apple подтвердили будущий переход iPhone с Lightning на разъемы USB-C, передает Bloomberg со ссылкой на слова главного маркетолога компании Грега Джосвиака.

В Евросоюзе действует закон, в соответствии с которым к осени 2024 года все смартфоны на рынке ЕС должны будут иметь порт USB-C. Как отметил Джосвиак, компания будет исполнять европейское законодательство. Он также напомнил, что разногласия между Apple и ЕС по вопросам зарядных устройств длились около десяти лет.

При этом Джосвиак не уточнил, когда iPhone с обновленным портом появится на рынке. По данным издания, перехода можно ожидать в следующем году. В Apple подчеркивают, что оснащение гаджетов USB-C — это промежуточный этап перед переходом на беспроводную зарядку.

Осенью компания представила устройства iPad и iPad Pro нового поколения. Помимо обновленного дизайна и более мощных процессоров iPad оснастили портом USB-C.

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