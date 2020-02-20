Apple предупредила о временном дефиците iPhone из-за коронавируса
Мировые поставки iPhone будут временно ограничены из-за вспышки коронавируса нового типа Covid-19 в Китае. Об этом говорится в сообщении Apple.
В компании отметили, что несмотря на то, что поставщики Apple в Китае находятся за пределами эпицентра вируса — провинции Хубэй, их работа восстанавливается медленнее, чем ожидалось.
Дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы компании, и объявленный в январе прогноз по выручке во втором квартале достичь не удастся, признали в Apple.
Также на выручку повлияет снижение спроса на товары Apple внутри Китая. В остальных регионах спрос не пострадал, заявили в компании.
Ранее Apple ожидала рост выручки во втором квартале (закончится в марте 2020 года) на 9-15% — от $63 млрд до $67 млрд.
Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань, административном центре провинции Хубэй, в конце декабря 2019 года.
По состоянию на 18 февраля число заболевших в Китае превысило 72 тысячи человек. Погибли 1868 человек, выздоровели 12552 человека.
Фото: Hadrian / Shutterstock
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