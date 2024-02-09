Около 500 человек оформили предзаказ на Apple Vision Pro стоимостью от 580 до 670 тыс. рублей — МТС

МТС раскрыла розничные цены на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Стоимость новинок в интернет-магазине оператора составляет от 579 990 рублей до 669 990 рублей в зависимости от конфигурации.

За первые шесть дней с момента старта предзаказов в МТС заявки на покупку оставили около пятисот человек из 24 городов России, сообщила компания. Больше всего интерес к новинке проявляют жители Москвы — 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Чебоксарах (3%), Казани (3%) и Владивостоке (3%).

У МТС стоимость Apple Vision Pro в базовой конфигурации на 256 Гб составляет 579 990 рублей, версии на 512 Гб и 1 Тб стоят 629 990 рублей и 669 990 рублей соответственно.

Компания начнет выдавать предзаказы на следующей неделе, а старт продаж запланирован в ближайшее время.

Оформить заказ на очки дополненной реальности от Apple также можно на «Яндекс Маркете». Цены варьируются от 525 тыс. рублей (на 256 Гб) до 800 тыс. рублей (на 1 Тб).

Фото на обложке: Apple.com