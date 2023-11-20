Apple отложила релиз гарнитуры Vision Pro, сообщил инсайдер Марк Гурман. Гаджет планировалось выпустить в январе 2024 года, но релиз сдвинули на март, поскольку разработчики еще не закончили тестирование продукта.

Apple сдвинула релиз гарнитуры смешанной реальности Vision Pro на март 2024 года, сообщил инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Изначально планировалось выпустить гаджет в январе.

Гурман отметил, что релиз отложили потому, что разработчики еще продолжают тестировать продукт. Ранее Apple объявила о расширении количества лабораторий для тестирования гаджета.

По данным инсайдера, Vision Pro будет продавать по предзаказу только через свой онлайн-магазин и собственные розничные точки продаж.

В июле Financial Times сообщила, что Apple на 60% снизила план производства шлемов смешанной реальности Vision Pro. Новинка оказалась слишком сложной в производстве, уточнила газета.

Также ранее сообщалось, что Apple не успеет в срок разработать собственный чип, чтобы поставить его на замену Qualcomm.

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