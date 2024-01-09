Гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple поступит в продажу 2 февраля

Apple объявила дату начала продаж гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В магазинах гаджет появится 2 февраля, а предзаказы откроют уже 19 января. В самой бюджетной комплектации гарнитура будет стоить $3499 или 318 тыс. рублей по актуальному курсу.

Продажи гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple начнутся 2 февраля. Об этом сообщила компания. Она сопроводила новость рекламным роликом.

2 февраля стартуют продажи Vision Pro в офлайн-магазинах и интернет-магазине Apple. Предзаказ можно будет оформить уже 19 января.

В самой бюджетной комплектации с 256 Гб физической памяти Vision Pro будет стоить $3499 или 318 тыс. рублей по актуальному курсу.

Инсайдеры ранее сообщили, что Apple может сдвинуть релиз Vision Pro с января на март 2024 года. Уточнялось, что компания не закончила тестирование нового гаджета.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock