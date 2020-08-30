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Apple удалила из App Store аккаунт разработчика Fortnite

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store учетную запись Epic Games — разработчика Fortnite, Infinity Blade и других компьютерных игр. Об этом сообщает The Verge. 

Apple удалила из App Store аккаунт разработчика Fortnite

Теперь Epic Games не сможет публиковать в App Store новые игры или обновлять предыдущие. Пользователи, которые ранее загрузили игры, смогут играть в них на iOS и Mac. В то же время, Apple сохранила другой аккаунт Epic Games для поддержки игрового движка Unreal Engine. 

«Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить аккаунт Epic Games в App Store»,— говорится в заявлении Apple.

Компания отметила, что «много лет работала с Epic Games над запусками их игр». При этом, по словам Apple, Epic Games «неоднократно отправили обновления Fortnite, нарушающие правила App Store». 

Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил в твиттере, что Apple могла сохранить аккаунт разработчика игр, но предпочла удалить его. 

По словам Суини, Apple обвиняет Epic Games в том, что разработчик «заспамил» процесс проверки приложений. Однако Epic Games отправила только три обновления Fortnite, утверждает гендиректор студии: два с исправлением ошибок и одно — с новой версией игры. 

Конфликт Apple и Epic Games начался в середине августа. Разработчик добавил в игру Fortnite возможность оплаты встроенных покупок в обход комиссии Apple и Google в размере 30%. В ответ корпорации удалили Fortnite из App Store и Google Play. 

Epic Games подала на Apple и Google в суд, который запретил удалять аккаунты разработчика, из-за которых может пострадать поддержка движка Unreal Engine.

Фото: sdx15 / Shutterstock

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