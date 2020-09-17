Apple представила Apple Watch Series 6 с функцией измерения уровня кислорода в крови

На ежегодной осенней презентации Apple компания представила Apple Watch Series 6. В новую версию часов добавлена функция «Кислород в крови». Она позволяет измерить уровень кислорода за 15 секунд.

Для определения уровня кислорода в заднюю панель Apple Watch встроены четыре кластера зелёных, красных и инфракрасных светодиодов, а также четыре фотодиода. Они измеряют уровень света, отражённого от кровеносных сосудов.

Часы оснащены опцией измерения высоты над уровнем моря в режиме реального времени. Кроме того, Apple Watch Series 6 смогут автоматически распознавать мытье рук и отслеживать сон пользователя через приложение «Сон».

Впервые Apple Watch будут доступны в синем и красном цветах, а также в золотом и серо-черном.

По заявлению компании, новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Для полной зарядки требуется менее 1,5 часов. Кроме того, теперь ремешок Apple Watch не нужно застегивать. Они оснащены новым монобраслетом без застежек или липучек, использующихся ранее. Они изготавливаются из мягкого силикона или из переплетённых синтетических нитей.

Также пользователям предлагается семь новых циферблатов.

В России Apple Watch Series 6 (GPS) будут доступны для заказа по цене от 36 990 руб. на сайте компании и в приложении Apple Store.

Также компания анонсировала бюджетные Watch SE. Они оснащены чипом S5 и дизайном S6. Отмечается, что в SE нет датчика кислорода в крови. В Apple Watch SE используется дисплей Retina, который на 30 процентов больше, чем у Series 3.

На презентации была представлена единая подписка Apple One. Она объединяет Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы.

«После оформления единой подписки развлекательные сервисы Apple будут доступны на всех ваших любимых устройствах», — комментирует старший вице-президент Apple по интернет-сервисам и ПО Эдди Кью.

Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 500 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц.

Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в месяц. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Подписка Premier (в России недоступна) включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Кроме того, компания показала iPad 8-го поколения на процессоре A12 Bionic с системой Neural Engine. Производительность устройства возросла на 40%, а графика обрабатывается вдвое быстрее, говорится в сообщении. Планшет включает в себя более широкие возможности редактирования фото и возросшую скорость реакции Siri. В устройстве используется технология дополненной реальности, где доступны окклюзия людей и отслеживание движения.

При изготовлении корпуса нового iPad используется переработанный алюминий, для пайки материнской платы — переработанное олово. Также вся бумага, которая используется для упаковки, производится из вторично переработанных материалов.

«Новый iPad Air с великолепным новым полноэкранным дизайном, большим 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina, Touch ID нового поколения и значительным повышением производительности с A14 Bionic предлагает клиентам мощные профессиональные функции по еще более доступной цене», — рассказывает старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.

В качестве дополнения к планшету доступен Apple Pencil 1‑го поколения, который, по заявлению компании, удобен для рисования, написания заметок и комментирования документов.

iPad 8‑го поколения будет доступен для заказа в России по цене от 29 990 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 41 990 руб. (для модели Wi‑Fi+Cellular) на сайте компании и в приложении Apple Store. Apple Pencil и клавиатура Smart Keyboard для iPad продаются отдельно.

Наконец, с 16 сентября будет доступна новая операционной системы iPadOS 14, которая дает больше возможностей для оформления заметок и использования рукописного текста на планшете.