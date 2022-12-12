VK запустила специальное приложение для Apple Watch. В нем представлены основные функции социальной сети «ВКонтакте», такие как музыка и мессенджер. Владельцы «умных» часов смогут отвечать на сообщения без смартфона.
О запуске адаптированного к Apple Watch специального приложения социальной сети «ВКонтакте» VK рассказала в своем блоге.
В приложение интегрированы все основные функции «ВКонтакте». Владельцы «умных» часов могут получать уведомления от соцсети, выбирать музыку, переключаться между чатами, отвечать на сообщения без использования смартфона.
Кроме того, в приложение встроен сервис «Шаги ВКонтакте». Его пользователи могут отслеживать пройденное ими расстояние и делиться этими данными с друзьями. Также в приложение интегрирована цифровая визитная карточка пользователя в виде QR-кода.
В конце сентября приложения экосистемы VK были удалены из App Store из-за санкций. В октябре приложение вновь стали доступны для загрузки в магазине.
Фото: VK
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