Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VK запустила специальное приложение для Apple Watch

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила специальное приложение для Apple Watch. В нем представлены основные функции социальной сети «ВКонтакте», такие как музыка и мессенджер. Владельцы «умных» часов смогут отвечать на сообщения без смартфона.

VK запустила специальное приложение для Apple Watch

О запуске адаптированного к Apple Watch специального приложения социальной сети «ВКонтакте» VK рассказала в своем блоге.

В приложение интегрированы все основные функции «ВКонтакте». Владельцы «умных» часов могут получать уведомления от соцсети, выбирать музыку, переключаться между чатами, отвечать на сообщения без использования смартфона.

Кроме того, в приложение встроен сервис «Шаги ВКонтакте». Его пользователи могут отслеживать пройденное ими расстояние и делиться этими данными с друзьями. Также в приложение интегрирована цифровая визитная карточка пользователя в виде QR-кода.

В конце сентября приложения экосистемы VK были удалены из App Store из-за санкций. В октябре приложение вновь стали доступны для загрузки в магазине.

Фото: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона
  2. 2 Как покорить топ App Store, удержаться в нем и заработать
  3. 3 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
  4. 4 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
  5. 5 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

13 декабря 2022

Антихакатон «No-code разработка IT-решений»

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ