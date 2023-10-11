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Apple добавила в iOS 17 функцию воспроизведения звука на Apple Watch

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple добавила в iOS 17 функцию воспроизведения звука на Apple Watch. Она поможет владельцу в случае, если он потерял часы. Подать сигнал на Apple Watch можно в «Локаторе» или с помощью кнопки в центре управления.

Apple добавила в iOS 17 функцию воспроизведения звука на Apple Watch

В iOS 17 появилась функцию подачи звукового сигнала с iPhone на Apple Watch. Об этом сообщил портал 9to5mac.

Ранее функция подачи звукового сигнала была только обратной – с Apple Watch на iPhone. Если владелец смартфона потерял его, то с помощью подачи звукового сигнала с часов на запястье может легче его найти.

Теперь же функция работает в «обе стороны». С iPhone можно подать сигнал на часы, что делает их поиск проще в случае утери. Включить звук на Apple Watch можно в приложении «Локатор» или с помощью кнопки в центре управления.

Фото на обложке: Twin Design / Shutterstock

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