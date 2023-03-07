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Apple показала желтый iPhone 14

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple расширила цветовую линейку новой модели iPhone. К черному, белому, синему, фиолетовому и красному цветовому оформлению добавился желтый. Технически желтый iPhone 14 полностью повторяет представленные на осенней презентации смартфоны.

Apple показала желтый iPhone 14

Apple представила свежую модель смартфона iPhone в новом цвете. Технически желтый iPhone 14 и iPhone 14 Plus ничем не отличаются от представленных ранее и в других цветах моделей.

Таким образом, цветовая линейка iPhone 14 расширилась до шести цветов. На традиционной осенней презентации в 2022 году Apple представила новую модель смартфона iPhone 14 в черном, белом, синем, фиолетовом и красном цветах.

Apple откроет предварительные заказы на iPhone 14 в желтом цвете 10 марта, поставки компания обещает начать 14 марта. iPhone 14 продается по цене от $799, iPhone 14 Plus – от $899.

Фото на обложке: WartinTech / Shutterstock

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