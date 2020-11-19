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Apple выплатит $113 млн за замедление старых iPhone

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Apple выплатит $113 млн в рамках иска о замедленной работе более ранних моделей iPhone после выпуска новых версий iOS. Об этом сообщает The Washington Post.

Apple выплатит $113 млн за замедление старых iPhone

Еще в 2017 году владельцы iPhone 6, 6s, 7, SE, а также линейки Plus заметили, что их смартфоны стали работать медленнее. Apple признала, что телефоны замедлены намеренно, чтобы продлить срок службы батареи. Потребители увидели в этом попытку подтолкнуть их к покупке более новых устройств, уточняет издание.

Скандал, получивший название «Batterygate», привел к судебным искам в отношении Apple, растянувшимся на три года. Теперь производитель iPhone заплатит $113 млн по решению генпрокуроров 34 американских штатов.

«Компания должна прекратить манипулировать потребителями и рассказать им о своих методах работы и продукции»,— цитирует The Washington Post генпрокурора Аризоны Марк Брнович после оглашения вердикта.

Это не первая крупная выплата Apple из-за проблемы с производительностью и батареями. За три года разбирательств компания направила на штрафы в разных странах почти $800 млн.

Фото: Unsplash

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