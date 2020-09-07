Акселератор «Физтех.Старт» начал прием заявок на участие в программе

Акселератор МФТИ «Физтех.Старт» проводит новый набор стартапов в программу. Участники поработают над своими проектами с менторами и экспертами, получат возможность привлечь инвестиции и запустить пилот. Программа бесплатная. Подать заявку можно до 10 сентября.

Присоединиться к акселератору могут стартапы с командой на стадии MVP или первых продаж. Программа первого потока длится три месяца — с конца сентября по декабрь.

Участники акселератора получат:

поддержку трекеров, менторов и экспертов;

помощь с PR-продвижением;

нетворкинг с предпринимателями, представителями корпораций и венчурной индустрии;

возможность получить инвестиции.

Среди менторов — опытные предприниматели:

Андрей Иващенко , председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», руководитель рабочей группы НТИ NeuroNet, ментор трека LifeScience, профессор РАН, МВА;

, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», руководитель рабочей группы НТИ NeuroNet, ментор трека LifeScience, профессор РАН, МВА; Ратмир Тимашев , основатель Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, соучредитель венчурного фонда ABRT;

, основатель Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, соучредитель венчурного фонда ABRT; Сергей Белоусов, председатель правления Parallels, основатель и СЕО Acronis, основатель и старший партнер в международных венчурных фондах Runa Capital и Quantum Wave Fund (Qwave Fund) и другие.

Также с участниками поработают эксперты:

Светлана Зыкова , главный редактор Rusbase;

, главный редактор Rusbase; Артур Валиуллин , управляющий директор Da Vinci Capital;

, управляющий директор Da Vinci Capital; Евгений Галиахметов, сооснователь фонда Altergate и другие.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте.



Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock