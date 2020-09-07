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Акселератор «Физтех.Старт» начал прием заявок на участие в программе
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Евгения Хрисанфова
Акселератор МФТИ «Физтех.Старт» проводит новый набор стартапов в программу. Участники поработают над своими проектами с менторами и экспертами, получат возможность привлечь инвестиции и запустить пилот. Программа бесплатная. Подать заявку можно до 10 сентября.
Акселератор «Физтех.Старт» начал прием заявок на участие в программеЕвгения Хрисанфова
Присоединиться к акселератору могут стартапы с командой на стадии MVP или первых продаж. Программа первого потока длится три месяца — с конца сентября по декабрь.
Участники акселератора получат:
- поддержку трекеров, менторов и экспертов;
- помощь с PR-продвижением;
- нетворкинг с предпринимателями, представителями корпораций и венчурной индустрии;
- возможность получить инвестиции.
Среди менторов — опытные предприниматели:
- Андрей Иващенко, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», руководитель рабочей группы НТИ NeuroNet, ментор трека LifeScience, профессор РАН, МВА;
- Ратмир Тимашев, основатель Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, соучредитель венчурного фонда ABRT;
- Сергей Белоусов, председатель правления Parallels, основатель и СЕО Acronis, основатель и старший партнер в международных венчурных фондах Runa Capital и Quantum Wave Fund (Qwave Fund) и другие.
Также с участниками поработают эксперты:
- Светлана Зыкова, главный редактор Rusbase;
- Артур Валиуллин, управляющий директор Da Vinci Capital;
- Евгений Галиахметов, сооснователь фонда Altergate и другие.
Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock
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