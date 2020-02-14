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Rusbase собирает заявки для добавления на карту Foodtech

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Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Редактор «Технологий»

Татьяна Петрущенкова

Вы, наверное, видели нашу коллекцию интерактивных карт. Мы уже собрали игроков в AI, AgroTech, Life Science, Retail Tech, Fashion Tech, Fintech и Greentech. Теперь мы ищем фудтех-стартапы для создания карты российского рынка Foodtech.

Заявки принимаем до 24 февраля.

Rusbase собирает заявки для добавления на карту Foodtech

Если ваш стартап работает на рынке foodtech, а его стадия — MVP и выше, пишите на [email protected], и мы добавим вас на карту. В теме письма укажите «Карта Foodtech» (без названия компании!). В тело письма включите: 

  1. Название компании 
  2. Год основания
  3. Ссылку на сайт
  4. Стадию развития
  5. Короткое описание / сегмент, к которому вы бы себя отнесли (например, доставка еды из ресторанов, система рекомендаций, здоровое питание, кейтеринг и так далее)
  6. Подробное описание того, чем занимается компания 
  7. Логотип в формате jpg / png, в идеале на прозрачном фоне (если такого нет, то на белом)

Ждём ваших заявок ;)

Фото на обожке: Anna Lohachova, Shutterstock

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