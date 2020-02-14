Rusbase собирает заявки для добавления на карту Foodtech

Вы, наверное, видели нашу коллекцию интерактивных карт. Мы уже собрали игроков в AI, AgroTech, Life Science, Retail Tech, Fashion Tech, Fintech и Greentech. Теперь мы ищем фудтех-стартапы для создания карты российского рынка Foodtech.

Если ваш стартап работает на рынке foodtech, а его стадия — MVP и выше, пишите на [email protected], и мы добавим вас на карту. В теме письма укажите «Карта Foodtech» (без названия компании!). В тело письма включите:

Название компании Год основания Ссылку на сайт Стадию развития Короткое описание / сегмент, к которому вы бы себя отнесли (например, доставка еды из ресторанов, система рекомендаций, здоровое питание, кейтеринг и так далее) Подробное описание того, чем занимается компания Логотип в формате jpg / png, в идеале на прозрачном фоне (если такого нет, то на белом)

Ждём ваших заявок ;)



Фото на обожке: Anna Lohachova, Shutterstock