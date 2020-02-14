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Rusbase собирает заявки для добавления на карту Foodtech
Новости
Татьяна Петрущенкова
Вы, наверное, видели нашу коллекцию интерактивных карт. Мы уже собрали игроков в AI, AgroTech, Life Science, Retail Tech, Fashion Tech, Fintech и Greentech. Теперь мы ищем фудтех-стартапы для создания карты российского рынка Foodtech.
Заявки принимаем до 24 февраля.
Rusbase собирает заявки для добавления на карту FoodtechТатьяна Петрущенкова
Если ваш стартап работает на рынке foodtech, а его стадия — MVP и выше, пишите на [email protected], и мы добавим вас на карту. В теме письма укажите «Карта Foodtech» (без названия компании!). В тело письма включите:
- Название компании
- Год основания
- Ссылку на сайт
- Стадию развития
- Короткое описание / сегмент, к которому вы бы себя отнесли (например, доставка еды из ресторанов, система рекомендаций, здоровое питание, кейтеринг и так далее)
- Подробное описание того, чем занимается компания
- Логотип в формате jpg / png, в идеале на прозрачном фоне (если такого нет, то на белом)
Ждём ваших заявок ;)
Фото на обожке: Anna Lohachova, Shutterstock
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