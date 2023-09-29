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Разработчики мобильных приложений смогут отслеживать прогресс конкурентов с помощью AppstoreSpy

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший software engineer в дейтинг-сервисе Badoo Роман Медведев запустил инструмент для анализа рынка мобильных приложений AppstoreSpy на Product Hunt. Он поможет разработчикам, маркетологам и аналитикам отслеживать изменения на рынке мобильных игр и изучать данные конкурентов. Об этом сообщила product owner Юлия Панкова.

Разработчики мобильных приложений смогут отслеживать прогресс конкурентов с помощью AppstoreSpy

В библиотеке сейчас свыше 14,9 млн приложений. С помощью сервиса можно быстро просматривать приложения, оценивать загрузки, доходы, страны, выпуски, рейтинги. Разработчики добавили свыше 50 фильтров для поиска, для знакомства с данными не придется переходить на страницы аппов. 

AppstoreSpy отличается от Appfigures, LikeWeb, Sensor Tower и других сервисов простым и удобным интерфейсом. Пользователи смогут «освоиться» всего за несколько кликов, подчеркнула Юлия Панкова.

У сервиса три тарифных плана подписки: Premium — $19, Pro — $99, Business — $199 в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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