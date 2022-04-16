Деньги для регионов и Росавиации, «нероссийские» бизнесмены: главные новости для бизнеса 16 апреля

Ахмед Садулаев
Правительство РФ выделяет деньги из резервного фонда на поддержку регионов, принявших беженцев из Донбасса, Павел Дуров и другие предприниматели просят не называть себя российскими бизнесменами, США ищут новых сторонников антироссийских санкций и другие новости для бизнеса 16 апреля на фоне украинских событий.
Деньги для регионов и Росавиации, «нероссийские» бизнесмены: главные новости для бизнеса 16 апреляАхмед Садулаев
Мир
- Посол России в США Анатолий Антонов: Штаты пытаются угрозами привлечь страны Латинской Америки к антироссийским санкциям.
Россия
- Правительство России выделит 439 млн рублей из резервного фонда регионам, разместившим беженцев из Донбасса. Больше всего получат Ростовская (110 млн), Воронежская (100 млн) и Курская области (около 50 млн).
Бизнес
- Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом. С аналогичными просьбами выступили Юрий Мильнер, братья Бухманы, Евгений Швидлер и другие.
Транспорт
- Росавиация получит 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку закрытых аэропортов на юге России.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские компании начали присматриваться к восточным биржам из-за санкций
- 2 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Как решить пять основных проблем сервисного обслуживания инженерных систем в кризис
- 5 Санкции, дефицит, высокие цены: как частной медицине выжить во время кризиса?
ВОЗМОЖНОСТИ
18 апреля 2022
18 апреля 2022
18 апреля 2022
Популярное
Списки и рейтинги