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Деньги для регионов и Росавиации, «нероссийские» бизнесмены: главные новости для бизнеса 16 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Правительство РФ выделяет деньги из резервного фонда на поддержку регионов, принявших беженцев из Донбасса, Павел Дуров и другие предприниматели просят не называть себя российскими бизнесменами, США ищут новых сторонников антироссийских санкций и другие новости для бизнеса 16 апреля на фоне украинских событий.

Деньги для регионов и Росавиации, «нероссийские» бизнесмены: главные новости для бизнеса 16 апреля

Мир

  • Посол России в США Анатолий Антонов: Штаты пытаются угрозами привлечь страны Латинской Америки к антироссийским санкциям.

Россия

  • Правительство России выделит 439 млн рублей из резервного фонда регионам, разместившим беженцев из Донбасса. Больше всего получат Ростовская (110 млн), Воронежская (100 млн) и Курская области (около 50 млн).

Бизнес

  • Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом. С аналогичными просьбами выступили Юрий Мильнер, братья Бухманы, Евгений Швидлер и другие.

Транспорт

  • Росавиация получит 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку закрытых аэропортов на юге России.

Фото: Unsplash

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