Правительство РФ выделяет деньги из резервного фонда на поддержку регионов, принявших беженцев из Донбасса, Павел Дуров и другие предприниматели просят не называть себя российскими бизнесменами, США ищут новых сторонников антироссийских санкций и другие новости для бизнеса 16 апреля на фоне украинских событий.

Деньги для регионов и Росавиации, «нероссийские» бизнесмены: главные новости для бизнеса 16 апреля