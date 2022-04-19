Россия намерена производить запчасти и расходники для самолетов, а также автомобильные двигатели класса «Евро-0», на отечественном рынке появилась новая платежная система «Хелло» и другие новости для бизнеса 19 апреля на фоне спецоперации на Украине.



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Новая платежная система «Хелло», автодвигатели класса «Евро-0»: главные новости для бизнеса 19 апреля