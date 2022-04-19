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Новая платежная система «Хелло», автодвигатели класса «Евро-0»: главные новости для бизнеса 19 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Россия намерена производить запчасти и расходники для самолетов, а также автомобильные двигатели класса «Евро-0», на отечественном рынке появилась новая платежная система «Хелло» и другие новости для бизнеса 19 апреля на фоне спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня

Новая платежная система «Хелло», автодвигатели класса «Евро-0»: главные новости для бизнеса 19 апреля

Мир

  • Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу 19 апреля. Япония запретила импорт российской древесины, алкоголя и деталей для техники. По данным Минфина РФ, весь импорт в Японию из России в 2021 году составил $12,2 млрд. Доля запрещенного импорта оказалась около 1,1%. 

Россия

  • Россия в марте выдала двусторонние госкредиты на сумму 81,6 млрд рублей. Наиболее вероятные претенденты — Беларусь и Иран.
  • Российские власти запросили у авиакомпаний информацию о необходимых запчастях и расходниках для самолетов иностранного производства. Минпромторг изучает возможность их производства в России.

Финансы

  • В России появилась новая платежная система. Рынку компания «Хелло» и ее бенефициары малоизвестны.

Сервисы

  • «Яндекс» и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи.

Транспорт

  •  РЖД с 20 апреля возобновляют пассажирские перевозки с Казахстаном.
  • В России могут разрешить автомобильные двигатели класса «Евро-0». Концерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5».

Фото на обложке: Unsplash

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