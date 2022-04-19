Новая платежная система «Хелло», автодвигатели класса «Евро-0»: главные новости для бизнеса 19 апреля

Карина Пардаева
Россия намерена производить запчасти и расходники для самолетов, а также автомобильные двигатели класса «Евро-0», на отечественном рынке появилась новая платежная система «Хелло» и другие новости для бизнеса 19 апреля на фоне спецоперации на Украине.
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Новая платежная система «Хелло», автодвигатели класса «Евро-0»: главные новости для бизнеса 19 апреляКарина Пардаева
Мир
- Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу 19 апреля. Япония запретила импорт российской древесины, алкоголя и деталей для техники. По данным Минфина РФ, весь импорт в Японию из России в 2021 году составил $12,2 млрд. Доля запрещенного импорта оказалась около 1,1%.
Россия
- Россия в марте выдала двусторонние госкредиты на сумму 81,6 млрд рублей. Наиболее вероятные претенденты — Беларусь и Иран.
- Российские власти запросили у авиакомпаний информацию о необходимых запчастях и расходниках для самолетов иностранного производства. Минпромторг изучает возможность их производства в России.
Финансы
- В России появилась новая платежная система. Рынку компания «Хелло» и ее бенефициары малоизвестны.
Сервисы
- «Яндекс» и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи.
Транспорт
- РЖД с 20 апреля возобновляют пассажирские перевозки с Казахстаном.
- В России могут разрешить автомобильные двигатели класса «Евро-0». Концерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5».
Фото на обложке: Unsplash
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