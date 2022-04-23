Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта, США и ЕС планируют ограничить доходы России от поставок нефти, а страны Латинской Америки выступают против антироссийских санкций — RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Параллельный импорт, нефтяной экспорт и меры по импортозамещению: главные новости для бизнеса 23 апреля