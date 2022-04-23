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Параллельный импорт, нефтяной экспорт и меры по импортозамещению: главные новости для бизнеса 23 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта, США и ЕС планируют ограничить доходы России от поставок нефти, а страны Латинской Америки выступают против антироссийских санкций — RB.RU продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Параллельный импорт, нефтяной экспорт и меры по импортозамещению: главные новости для бизнеса 23 апреля

Мир

  • США и ЕС планируют «нанести как можно более сильный удар» по доходам РФ от поставок нефти. Рассматриваются три варианта: установление предельной цены, создание «механизма оплаты для удержания выручки» и даже введение эмбарго. (Bloomberg)
  • Послы Аргентины, Бразилии и Венесуэлы на вебинаре Торгово-промышленной палаты РФ выступили против санкций в отношении России.
  • США готовят санкции против Романа Абрамовича на фоне отсутствия прогресса в переговорах между Москвой и Киевом (Bloomberg).

Россия

  • Минпромторг составил список товаров, которые разрешат ввозить в Россию без согласия правообладателя. В перечень попали автомобили и их комплектующие, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки, одежда, обувь и пр. («Известия»)
  • Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе «и недели не протянут» без российского газа.

Бизнес

  • Американская нефтесервисная корпорация Halliburton свернет ряд контрактов в России к 15 мая.
  • В России создали комиссию по развитию производства спортивного оборудования, которая, в частности, будет заниматься вопросами импортозамещения в отрасли.
  • RuHerb, российский аналог iHerb, должен заменить 90% ассортимента американского маркетплейса органической продукции в течение года, считают в Платформе Национальной технологической инициативы.
  • Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что покинул компанию из-за введенных против него санкций. Предприниматель останется в России и будет заниматься «развитием социальных проектов».
  • Олег Тиньков решил избавиться от всех российских активов и намерен продать 35-процентную долю в TCS Group (банк «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и др.). Предприниматель хочет жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».
  • Бывшие соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров планируют запуск финтех-стартапа Kinetic Finance для финансовых операций на рынках Азии, начиная с Филиппин (РБК).

Транспорт

  • Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 1 мая.
  • Российские самолеты в ближайшее время перейдут с американской навигационной системы GPS на российскую ГЛОНАСС. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
  • Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») с 23 апреля начала регулярные рейсы в города Казахстана.

Фото: Sozina Kseniia / Shutterstock

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